Сводка событий в Сирии за 24 октября 2016 года

Разделение террористических группировок в Сирии и умеренной оппозиции до сих пор не произошло, и в Кремле сомневаются, что это вообще возможно. Все это не способствует гуманитарным паузам и урегулированию конфликта."Все эти дни продолжались обстрелы контрольно- пропускных пунктов, нападения террористических группировок на основные маршруты, в первую очередь, Кастелло, по которым возможна доставка гуманитарных грузов, - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов. - Все это, естественно, делает крайне затруднительным, если не невозможным, формирование гуманитарных кортежей. По крайней мере, ни у кого, в том числе и у тех, кто брал на себя такие обязательства, это не получается", - сказал он."Все это, конечно, далеко не способствует ни паузам, ни процессу оказания гуманитарной помощи, ни урегулированию конфликта", - подчеркнул представитель Кремля.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости согласования новой гуманитарной паузы в Сирии. «На этой неделе мы попытаемся еще раз договориться о новой гуманитарной паузе, чтобы у нас получилось добиться более длительного перемирия. Пока мы к этому не пришли», — отметил министр.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что вопрос о возобновлении гумпаузы в сирийском Алеппо сейчас не актуален. «Гуманитарная пауза закончилась в субботу. Для того чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок. Не произошло того, что требовалось за прошедшие три дня, поэтому сейчас вопрос о возобновлении гуманитарной паузы не актуален»,— заявил дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Государственным секретарем США Джоном Керри положение дел в Сирии.

Сергей Лавров и Джон Керри договорились продолжить поиск путей нормализации ситуации в сирийском Алеппо по линии экспертов. Глава МИД России вновь подчеркнул, что США должны выполнить свое обязательство отделить отряды «умеренной» оппозиции, ориентированной на Вашингтон, от террористических группировок. Сергей Лавров также обратил внимание на то, что незаконные вооруженные формирования, удерживающие восточную часть Алеппо, ответили на введение гуманитарной паузы огнем по мирным жителям. Инициатором беседы стали США.

Иран выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом борьбы с терроризмом, без координации с правительствами этих стран. Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани нам пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, это приведёт к дестабилизации безопасности в этих странах. Иран уважает территориальную целостность и географические границы иных государств.

Кроме того, правительство Ирана уделяет особое внимание спасению мирных жителей и предоставлению им необходимой помощи.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 842. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксирован 51 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (24), Дамаск (18), Хама (7) и Латакия (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Убийством президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада предложил решить урегулирование кризиса в стране один из участников закрытого брифинга Совета по международным делам в конгрессе США. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

Вопрос об убийстве Асада был адресован Филипу Гордону, бывшему координатору Белого дома по Ближнему Востоку, который раскритиковал инициативу, назвав ее противозаконной и ничего не решающей.

«Это незаконно, и всё равно ничего не изменило бы, потому что у России остались бы интересы в Сирии, и у Ирана остались бы интересы в Сирии», — заявил Гордон.

Сотни экстремистов покинули свои позиции в Сирии и отправились в Ирак, чтобы укрепить оборону Мосула. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в окружении главы Министерства обороны Франции.

— На данный момент мы располагаем данными о перемещении боевиков из Сирии в Ирак. Обратного процесса пока не наблюдается, — заявил источник агентства.

Россия начала передавать Турции разведданные по Сирии, необходимые для проведения турецкой операции «Щит Евфрата». Соответствующая договоренность была достигнута в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Турцию и его переговоров с турецким лидером Эрдоганом, сообщает сайт газеты Известия.

Как сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, Турция присоединилась к пулу обмена разведывательной информацией, куда входят Россия, Сирия, Ирак и Иран.

На недавней встрече американского президента Барака Обамы и его окружения был поднят вопрос об увеличении поставок оружия сирийской оппозиции для борьбы с российскими вооруженными силами. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, на встрече план не был принят, но в то же время и не был отклонен. В материале газеты это объясняется тем, что скептическое отношение к отрядам, которые в последнее время поддерживало ЦРУ, возросло.

The Washington Post называет вооружение и обучение оппозиции «центральным элементом стратегии США в САР», который был призван оказать давление на президента страны Башара Асада и заставить его покинуть свой пост. Однако источники среди американских чиновников говорят о растущих во власти сомнениях в том, что усилия США помогут мятежникам, учитывая серьезное вмешательство в ситуацию Москвы.

При этом сторонники увеличения поставок, в том числе директор ЦРУ Джон Бреннан и министр обороны США Эштон Картер, настаивают на том, что если операция России в Алеппо окажется успешной, то группы, поддерживаемые Штатами, отправятся искать «более надежных союзников». Кроме того, это может сказаться на имидже США в регионе. При этом скептически к идее относится госсекретарь США Джон Керри — дипломат опасается, что в результате применения американского оружия могут погибнуть российские военные, что усилит разногласия Вашингтона и Москвы.

Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца обеспокоен невозможностью провести эвакуацию больных из восточного Алеппо, и отмечает, что сотни людей в городе нуждаются в медицинской помощи. «Начиная с четверга МККК был начеку, чтобы эвакуировать раненых и больных, которые отчаянно нуждаются в медицинской помощи. К сожалению, мы не могли приступить к эвакуации из-за отсутствия гарантий безопасности на местах, потому что это означало, что мы не могли обеспечить безопасность пациентов. Мы очень разочарованы этим. Те, кто нуждается в лечении для сохранения жизни, не могут позволить себе ждать дольше. Сейчас в Алеппо сотни людей, нуждающихся в медицинской помощи. Мы готовы им помочь. Ради народа позвольте нам помочь пока не поздно», — говорится в сообщении.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Азизи и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, Ансар, Ханану-Шималия и Бакиртая, а также кварталы Аль-Майдам, Ариан, «1070», «3000», Рамуси, Шейх Максуд, Дахия-эль-Асад, военная академия Эль-Асад, цементный завод, позиции правительственных войск в районах квартала «1070», цементного завода, торгового центра «Кастелло» и КПП № 1 дороги «Кастелло» в городе Алеппо.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Террористы выпустили ракетные снаряды по кварталу Салах-эд-Дин, в результате чего погибла девочка и еще 15 человек получили ранения.

Сирийская арабская армия продвигается в районе Aqrab, где идут тяжелые бои. Tel Mutah под контролем САА.

Взята ключевая высота Телль-Базу. Идут ожесточенные бои в районах Шейх-Саид и Аль-Амария.

Продолжается наступление на позиции боевиков между районом «1070» и н.п. Хан-Тумен (Фото 1, вложенный файл).

Идут бои между SDF и ИГ в н.п. Tal Aswad.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Раша и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

Хама. Террористы обстреляли железнодорожную станцию в населенном пункте Каукаб и ТЭС в населенном пункте Махарда.

САА начала наступление в направлении н.п. Суран и западнее н.п. Маан. В ходе наступления проправительственные силы овладели блокпостом Мададжна и еще одним близлежащим пунктом у Маана.

Хомс. Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Джобар, Бала-Эль-Кадима, Дума, Кафер-Батна, высоту с отметкой 612 и ферму в районе населенного пункта Кусайр.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Хараста, Джобар и Дума, больница Ибн-эль-Валид и лагерь Эль-Вафидин в районе населенного пункта Мазраат-Махмуд.

Боевики исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" отвергли предложение правительства о примирении.

Руководство боевиков «Файлак-ар-Рахман» предложило объединиться различным террористическим группировкам и организовать в Восточной Гуте оперативной центр.

Подразделения правительственной армии Сирии отразили мощную атаку джихадистов на свои позиции близ города Хан-аш-Ших в Западной Гуте. Отразив атаку, правительственные войска при активной поддержке артиллерии ударили с юго-восточного направления и заняли ряд ферм.

105-я бригада Республиканской Гвардии САА при поддержке ВКС РФ, начала атаку на фермы к западу от населённого пункта Ар-Рейхан.

Дараа. Мирным жителям населенного пункта Эш-Шакрахия произведена выдача двух тонн гуманитарных грузов.

Хасака. Три человека получили ранения в районе Al-Musharifeh в городе Хасака в результате взрыва СВУ возле жилого дома.

Дейр-эз-Зор. ВВС САР нанесли несколько ударов по отрядам террористов «Исламского Государства», находившихся на марше в районе Дейр-эз-Зора.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила два пути снабжения и качалку ИГ.