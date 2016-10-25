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Горячее «перемирие» в Донецке на 25 октября

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 10:03 Новость: тема тэги гео
obstrel
В ночь на 25 октября украинские террористы продолжили обстрел ДНР. При этом была использована артиллерия, запрещенного минскими соглашениями, калибра -122мм. Об этом сообщил источник в силовых веломствах ДНР.

«Около 19:40 украинская армия начала обстрел территории промзоны под Ясиноватой из артиллерийских орудий калибра 122 мм», — сказал собеседник агентства.
Под минометным огнем противника оказались также поселок Трудовские и Спартак на окраинах Донецка, Сосновское Тельмановского района. В общей сложности с позиций ВСУ было выпущено 70 артснарядов и мин.

В поселкеТрудовские не обошлось без жертв. Здесь в результате обстрела был ранен мирный житель. Кроме того, Кроме того, в результате попадания снаряда по улице Мамина Сибиряка, 32 в поселке Трудовские сгорел дом.

«Накануне вечером в поселке Трудовские обстрелом со стороны ВСУ Петровского района был ранен мужчина 1962 года рождения. Пострадавший был доставлен в институт неотложной восстановительной хирургии им. Гусака», — рассказали в военном ведомстве.

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