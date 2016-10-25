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Как Мачеревич «Патриотом года» стал

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 10:07 Новость: тема тэги гео
ministr
Министр обороны Польши Антоний Мачеревич личность даже для нынешнего польского политикума вполне себе уникальная. Ведь этот полководец прославился не громкими победами на каких-либо фронтах хотя бы натовских, а громкими и скандальными заявлениями в адрес России.

Только за последнее время он обвинил Россию в авиакатастрофе под Смоленском. Поднял шум по поводу якобы имеющего место приобретения Россией у Египта двух «Мистралей». Кстати, первоначально для России и строившихся.

Он же не устаёт объявлять Кремль источником военной угрозы в Европе. И заявлять, что целью Российской Федерации является доминирование в Польше. Именно для этого, согласно Мачеревичу, поставлены российские «Искандеры» в Калининградской области, а корабли «Балтфлота» проплыли мимо Польши в направлении Ла-Манша.

За все свои перечисленные подвиги Мачеревич всё же не удостоился высшей польской военной награды ордена «Виртути Милитари». Зато ему на днях вручили премию «Патриот года-2016». Так что гуляй, Антоша, заслужил!


Василий Семёнов

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