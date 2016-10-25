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Украинские музы предпочитают пушки

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 10:09 Новость: тема тэги гео
jagolik
Пословица «Когда стреляют пушки – музы молчат» явно устарела. По крайней мере, для Украины. Здесь музы радостно верещат под грохот артиллерийской канонады, разрушающей Донбасс. Ну, понятное дело, не сами музы, а деятели искусств Украины, для которых проявление агрессии к «ватникам», «сепаратистам» и России стало явлением обыденным. Да и сам украинский шоу-бизнес всё больше втягивается в антироссийскую пропаганду.

Так, украинский продюсер Александр Ягольник заявил, что его российские коллеги не имеют морального права продвигать российских певцов и артистов в незалежную, в то время как Крым больше не является частью Украины. И вообще, он не советует российским звёздам пересекать украино-российскую границу пока «над Симферополем, Севастополем, Луганском и Донецком не висят ещё украинские флаги».

Интересно, а имеет ли это заявление отношение и к известному либералу и украинофилу Макаревичу, который постоянно пасётся на украинских нивах и любит размахивать жовто-блакитным прапором? Ему что теперь тоже путь на Украину закрыт?


Василий Семёнов

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