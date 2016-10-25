Новое мышление для украинцев

В своё время несостоявшийся президент СССР Михаил Горбачёв носился с так называемым «новым мышлением». Кроме пшика ничего из этой затеи не вышло. Но об этом конфузе, вероятно, не слышал советник по энергетике при кабинете министров Украина Карел Хирман. Ведь он, дабы предупредить недовольство и волнения среди украинцев по поводу высоких тарифов на коммунальные услуги и энергоносители, а также на низкое качество работы коммунальщиков, предложил украинцам перейти на «новое мышление».

Они, во-первых, должны усвоить, что украинские власти тут совсем ни при чём. Не при делах, так сказать. Виноваты злобные поставщики энергоносителей. Да и само население, поскольку не смогло найти с ними общий язык. Абсурд? Ошибаетесь. Новое мышление.

Кроме того, новому мышлению по-украински, по мнению Хирмана, должен быть присущ несгибаемый позитив. Вместо того чтобы говорить что «кошелёк наполовину пуст» следует радоваться тому, что он хотя бы «наполовину полон». И так во всех случая жизни.

Поистине, Украина – это королевство кривых зеркал.