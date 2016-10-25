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Независимые Республики предложили участки разведения враждующих сторон

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 10:27 Новость: тема тэги гео
dogowor
Теперь шар на стороне Киева. Донецкая и Луганская Народные Республики предложили украинской стороне свои варианты участков для второго этапа разведения войск в Донбассе, после ответного жеста Киева планируется согласовать четыре точки. Об этом сегодня сообщили главы делегаций ДНР и ЛНР на Минских переговорах Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

«Мы (ЛНР) дали пять (районов), вы (ДНР) дали два. Украина тоже должна дать. Из суммы предложений должны родиться четыре», — отметил луганский политик.
«Мы предложили свои варианты, Украина должна предложить свои», — пояснил в свою очередь Пушилин.

Напомним, Киев так и не отвел свои войска в Станице Луганской. Вместо того чтобы разводить войска, Киев выдвигает новые требования, причем совершенно абсурдные. Порошенко заявил, что Киев настаивает на демилитаризации Дебальцево. В ДНР, естественно, высказались против.

Представитель Луганской стороны Владислав Дейнего считает, что Киев затягивает процесс разведения сил в Станице Луганской из-за нежелания переходить к следующему, политическому этапу решения конфликта, который предполагает принятие особого статуса, закона об амнистии и других пунктов Комплекса мер. Полпред ЛНР считает, что невыполнение Рамочного соглашения дает возможность Украине оправдать затягивание политического урегулирования.

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