Независимые Республики предложили участки разведения враждующих сторон

Теперь шар на стороне Киева. Донецкая и Луганская Народные Республики предложили украинской стороне свои варианты участков для второго этапа разведения войск в Донбассе, после ответного жеста Киева планируется согласовать четыре точки. Об этом сегодня сообщили главы делегаций ДНР и ЛНР на Минских переговорах Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

«Мы (ЛНР) дали пять (районов), вы (ДНР) дали два. Украина тоже должна дать. Из суммы предложений должны родиться четыре», — отметил луганский политик.

«Мы предложили свои варианты, Украина должна предложить свои», — пояснил в свою очередь Пушилин.

Напомним, Киев так и не отвел свои войска в Станице Луганской. Вместо того чтобы разводить войска, Киев выдвигает новые требования, причем совершенно абсурдные. Порошенко заявил, что Киев настаивает на демилитаризации Дебальцево. В ДНР, естественно, высказались против.

Представитель Луганской стороны Владислав Дейнего считает, что Киев затягивает процесс разведения сил в Станице Луганской из-за нежелания переходить к следующему, политическому этапу решения конфликта, который предполагает принятие особого статуса, закона об амнистии и других пунктов Комплекса мер. Полпред ЛНР считает, что невыполнение Рамочного соглашения дает возможность Украине оправдать затягивание политического урегулирования.