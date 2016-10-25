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Польский помощник депутата «подрабатывал» контрабандой

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 10:48 Новость: тема тэги гео
kontrabanda
Помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян своей странице в Фейсбуке сообщил, что помощник депутата польского сейма пытался провезти через границу янтарь и сигареты.

«Вечером 24 октября 2016 года, около 23 часов в ППр «Краковец» на выезд из Украины следовал автомобиль "Крайслер" польской регистрации. Водитель, гражданин Польши 1995 года рождения заявил, что является помощником депутата Сейма Польши и попросил о первоочередной проезд, поскольку следует со служебной целью и спешит по важным государственным делам. Мужчина даже предоставил правоохранителям письмо-просьбу лично от депутата. Однако все эти документы не сбили с толку пограничников, и они направили автомобиль на углубленный осмотр. В результате в полостях под задним сиденьем и в багажном отделении обзорная погранично-таможенная группа обнаружила 2430 пачек сигарет с украинскими акцизными марками и 11,8 кг необработанного янтаря», - написал Слободян.

Автомобиль и сигареты с янтарем изъяты. Продолжаются следственные действия.

контрабанда

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