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Спецслужбы Украины опять всех повеселили

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 11:38 Новость: тема тэги гео
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Украинские СМИ поспешили сообщить о том, что группа украинских хакеров взломала почтовый ящик Суркова и получила полный доступ к его переписке. Организация также выложила на своем сайте отсканированные копии нескольких "документов".

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заверил на своей странице в Facebook, что хакеры из организации "Киберхунта" взломали переписку помощника президента России Владислава Суркова и обнародовали в сети обнаруженные там документы."Документ, который был обнаружен во время взлома "Киберхунтой" почтового ящика и переписки… Суркова, правдивый. Ноу коммент", — написал Шкиряк

"Подлинность" документов подтвердил также советник главы МВД Украины одиозный Антон Геращенко, написавший в Facebook, что "взлом почты Владислава Суркова – правда", а обнародованные документы "достоверные".

Ни один из советников главы МВД Украины не уточнил, откуда появилась информация о достоверности опубликованных "документов". Однако, выложенные к публикации документы содержат такое количество характерных ошибок, что не возникает сомнений, кто и где сочинял эти шедевры.

Например, сканы нескольких листов, один из которых представлен как "План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине "Шатун", изобилуют орфографическими, грамматическими, пунктуационными и стилистическими ошибками, а также оборотами, характерными для говорящих по-русски украинцев, а именно: "с окружения Порошенко", "на Закарпатье", "в Украине", употребление существительного "поджег" (вместо "поджог"), "кумовей" (вместо "кумов"), "под координацией указанных лиц" и т.д.

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