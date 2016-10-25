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Главная Правозащитники потребовали исключить Россию из Совета ООН по правам человека опубликовано Nvb2003 в Втр, 25/10/2016 - 12:59 Новость: тема тэги гео Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций призвали страны-члены ООН не допустить переизбрание России в Совет ООН по правам человека из-за ситуации в Сирии. По мнению экспертов, данное обращение является политической акцией, у которой нет реальных перспектив. Организации подписали заявление накануне выборов в Совет ООН по правам человека, которые пройдут в Генеральной Ассамблее 28 октября.

Сообщается, что Россия, Венгрия и Хорватия борются за возможность представлять государства восточной Европы в Совете ООН по правам человека.

В своем обращении правозащитники указывают, что "действия Москвы в Сирии контрастируют с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека". Авторы документа пишут, что вето, которое Россия наложила на резолюции о прекращении огня в Алеппо, нарушает принципы Совета по правам человека. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее