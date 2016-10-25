Главная

Правозащитники потребовали исключить Россию из Совета ООН по правам человека

опубликовано Nvb2003 в Втр, 25/10/2016 - 12:59 Новость: тема тэги гео
f5478b81a6283a_5478b81a62871.thumb_
Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций призвали страны-члены ООН не допустить переизбрание России в Совет ООН по правам человека из-за ситуации в Сирии. По мнению экспертов, данное обращение является политической акцией, у которой нет реальных перспектив. Организации подписали заявление накануне выборов в Совет ООН по правам человека, которые пройдут в Генеральной Ассамблее 28 октября.
Сообщается, что Россия, Венгрия и Хорватия борются за возможность представлять государства восточной Европы в Совете ООН по правам человека.
В своем обращении правозащитники указывают, что "действия Москвы в Сирии контрастируют с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека". Авторы документа пишут, что вето, которое Россия наложила на резолюции о прекращении огня в Алеппо, нарушает принципы Совета по правам человека.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"