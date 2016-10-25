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В акваторию Черного моря вошел миноносец ВМС США, оснащенный системой ПРО

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 13:28 Новость: тема тэги гео

В Интернете опубликована видеозапись, как в понедельник вечером, 24 октября, в акваторию Черного моря вошел оснащенный системой ПРО Aegis эскадренный миноносец ВМС США Carney. Об этом сообщается на официальной странице турецкого портала Bosphorus Naval News в Twitter, где отслеживается перемещение кораблей и судов через Босфор и Дарданеллы.

«Военный корабль США Carney проходит через Стамбул спустя один день после того, как отбыл военный корабль США Mount Whitney», — говорится в сообщении.

Сообщается, что «Карни» вышел из базы постоянной приписки Рота в Испании в минувший вторник, 18 октября после окончания планового ремонта, для совершения патрулирования в зоне, которая находится под ответственностью флота, с целью «обеспечения национальных интересов США в Европе».

Стоит отметить, что американский эсминец вошел в акваторию Черного моря легитимно. По международным правилам, все суда и корабли, прибывающие из нечерноморских государств, могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Эсминец «Карни» оборудован системой противоракетной обороны «Иджис». Считается, что этот корабль – один из самых современных в своем классе.

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