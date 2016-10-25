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Главная Норвегия разместит у себя 330 морских пехотинцев США опубликовано Nvb2003 в Втр, 25/10/2016 - 14:11 Новость: тема тэги гео Норвегия разместит на своей территории 330 американских морских пехотинцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. В оборонном ведомстве отметили, что впервые после Второй мировой войны иностранные войска будут размещены на территории страны. По сообщению, с января 330 морских пехотинцев США будут размещены на военной базе Vaernes в центральной части страны.

Норвегия является одним из основателей НАТО и близким политическим союзником США. Войска НАТО неоднократно бывали в этой скандинавской стране для учений, но не разу не размещались на ее территории.

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сорейде заявила, что США является важнейшим союзником Норвегии, и обе страны стремятся к развитию двусторонних отношений.

"Защита Норвегии зависит от союзников и имеет решающее значение для безопасности, а также наши союзники получают знания, необходимые для работы в Норвегии, вместе с норвежскими силами", - заявила министр. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее