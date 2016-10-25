Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики обстреляли мирных жителей, которые пытались переправиться через реку Северский Донец в районе Славяносербска, мужчина получил ранения. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские силовики продолжают осуществлять преступные действия в отношении мирных жителей Донбасса.

"Так, 18 октября в 7.20 на переправе через реку Северский Донец возле населенного пункта Славяносербск Луганской области военнослужащие вооруженных сил Украины без предупреждения и разъяснения причин открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, которые пытались переправиться на лодках с территории, подконтрольной Украине, на территорию Луганской Народной Республики", – рассказал Марочко.

"В результате обстрела повреждено два гражданских автомобиля, стоявшие на берегу на подконтрольной ЛНР территории, и получил ранения один местный житель", – добавил представитель Народной милиции.

"Это служит еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой в Минске", – подчеркнул он.

Ранее Марочко сообщал, что военнослужащие ВСУ обстреляли мирных жителей, которые пытались переправиться через реку Северский Донец в районе Славяносербска.