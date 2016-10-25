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Главная На улицах Киева продают списанные и украденные ВСУ бронемашины опубликовано Nvb2003 в Втр, 25/10/2016 - 14:56 Новость: тема тэги гео В Киеве начали открыто продавать военную технику из воинских частей. Один из подобных рынков находится прямо посреди одной из улиц в киевском микрорайоне Отрадный. Такие же предложения по продаже военной техники можно найти и на автофорумах в интернете. Просят за бронемашины до $25 тыс. Но реально, если поторговаться, можно купить и за $10 тыс.

Журналисты украинского издания «Вести» позвонили по объявлению и выяснили, что цену готовы сбить. «Я только выставил машины, но, судя по тому, кто звонит, цену придется сбивать. Техника оригинальная, с консервации, киевская регистрация, оформлена как гражданская спецтехника. В хорошем состоянии», — расхваливает свою технику продавец. В интернете таких объявлений еще больше, но цены ниже вдвое-втрое. Продавцы утверждают, что бронетехника попадает к ним из воинских частей. «С консервации, полная реставрация», — такими фразами пестрят объявления в украинской сети.

И если в большинстве случаев все вооружение на машинах снято и броневики оформлены как гражданская спецтехника, то некоторые продавцы предлагают бронетранспортеры с пулеметами под холостой патрон и разрешениями на них.

Согласно имеющимся у продавцов документов, продажа военной техники вполне законна, ведь по бумагам, эта техника проходит как списанная и снятая с вооружения 30–40 лет назад, но зная размах коррупции и воровства в сегодняшней Украине, верится в это с трудом. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее