В город Красноармейск (переименованный киевской властью в Покровск) 24 октября, к 13 часам, из Днепропетровска (в результате «декоммунизации», город стал «Днепром») подошла колонна броневой техники украинской армии.

Колонна состояла из двух тяжелых грузовиков, привезших за собой на лафетах два многоцелевых тягача легкого бронирования (МТЛБ), а также, из четырех бронетранспортеров марки БТР-70. Бронетранспортеры прибыли своим ходом.

Прибывшая броневая техника была рассредоточена по местам дислокации подразделений ВСУ, расквартированных в городе.

В этот же день, грузовики с лафетами повезли в Днепропетровск на капитальный ремонт также два бронетранспортера, находившихся прежде в Красноармейске.

Таким образом, техническая оснащенность группировки украинских войск, сосредоточенной в Красноармейске и его окрестностях, за день 24 октября увеличилась на четыре единицы броневой техники.