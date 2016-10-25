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В Красноармейск прибыли четыре единицы бронетехники

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 15:04 Новость: тема тэги гео
wsu
В город Красноармейск (переименованный киевской властью в Покровск) 24 октября, к 13 часам, из Днепропетровска (в результате «декоммунизации», город стал «Днепром») подошла колонна броневой техники украинской армии.

Колонна состояла из двух тяжелых грузовиков, привезших за собой на лафетах два многоцелевых тягача легкого бронирования (МТЛБ), а также, из четырех бронетранспортеров марки БТР-70. Бронетранспортеры прибыли своим ходом.
Прибывшая броневая техника была рассредоточена по местам дислокации подразделений ВСУ, расквартированных в городе.

В этот же день, грузовики с лафетами повезли в Днепропетровск на капитальный ремонт также два бронетранспортера, находившихся прежде в Красноармейске.

Таким образом, техническая оснащенность группировки украинских войск, сосредоточенной в Красноармейске и его окрестностях, за день 24 октября увеличилась на четыре единицы броневой техники.


Военкор Самур

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