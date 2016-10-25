Декларация в Госбюджете о выделении на Вооруженные силы Украины 5% не соответствует действительности. Вооруженные силы выделяют 2% и 2,5% на так называемые правоохранительные органы. На вооружении украинской армии используют технику 1987 года, которая уже изношена. В свое время не прислушалась власть Арсения Яценюка к запросу вывезти семь заводов «Укроборонпрома», которые предположительно могли быть уничтожены, и все-таки потом были разрушены. Официальный ответ Кабмина гласил, что, учитывая, что у нас проходит «АТО», мы не можем эвакуировать эти заводы. Для переоснащения армии нужны средства, их можно получить благодаря изменению формы налогообложения. То есть олигархов надо обложить налогом на войну.

Об этом сказал бывший вице-спикер Верховной Рады, председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском областном Руслан Кошулинский.

Для переоснащения армии нужны средства, их можно получить благодаря изменению формы налогообложения. То есть олигархов надо обложить налогом на войну. Мы должны выйти на 5% бюджета на вооруженные силы. Сегодня заказ «Укроборонпрома» очень незначительный, чтобы эффективно отвечать армиям ДНР и ЛНР.

Он отметил также о такой проблеме, как отношение общества к военным, а также необходимость финансового обеспечения военных. «Например, погиб подполковник, танкист с 24 бригады, семья которого живет во Львове на маленькой улочке Металлистов. Можно отремонтировать эту маленькую улочку и назвать именем этого вояки. На наше обращение — ноль реакции. Это и есть отношение общества и городской власти к военным», — отметил отпетый нацист Руслан Кошулинский.