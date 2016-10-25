Из жизни в тылу оккупантов: В Киеве переселенку из Донецка лишили пенсии

Переселенка из Донецка, которая уже два года живет в Киеве, утверждает, что осталась без пенсии, поскольку работники социальной службы не застали ее дома. Мол, на момент проверки была в санатории. С тех пор как киевская хунта начала карательную операцию в Донбассе, Елена Фита вместе с мужем перебрались в Киев.

Сначала супруги теснилось в столичном доме вместе с родственниками. А в июне наконец смогли арендовать двухкомнатную квартиру. Ведь мужчине — физику по специальности — предложили работу в Польше. Елена тоже нашла там заработки, и теперь живет между двумя столицами — Варшавой и Киевом.

Однако летом женщине прекратили выплачивать пенсию. В отделе соцзащиты уверяют: так произошло, поскольку при проверке ее не застали по месту жительства. Бывшая дончанка же уверяет: в это время находилась на лечении в санатории. К тому же, когда переехала от родственников, просто не успела подать справки о перемене места жительства. Поэтому Елену возмущает, что соцслужбы даже не позвонили и не предупредили о визите.

«Когда я предложила им показать документы из санатория, которые подтверждают, что действительно находилась на территории Украины, сказали, что это не нужно. Мол, сами придут и проверят, действительно ли я проживаю по указанному адресу. И только после этого выплаты восстановят», — рассказывает Елена.

Справку об изменении места жительства женщина уже сделала и подала в Пенсионный фонд. Но ей уже пора возвращаться на работу в Польшу, поэтому ждать визита соцслужб Елена больше не может.

«Мы переезжали из одной квартиры в другую. А поскольку у меня проблемы со здоровьем, я отложила справки на более удобное время. Но мне даже не позвонили, сделав рабыней, которая должна сидеть и не выходить из дома, ожидая, пока придут и меня проверят. Еще браслет электронный наденьте! Это очень унижает и оскорбляет», — возмущается переселенка.