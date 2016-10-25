«Правый сектор» грозит суду, генпрокуратоуре и всем «врагам украинской нации»

«Мы будем действовать адекватными методами, и если суд примет решение закрыть нашего собрата — мы закроем Печерский суд, а также Генпрокуратуру и все учреждения, которые работают против нашего народа на врагов украинской нации. Призываем всех неравнодушных и дружеские организации прийти и поддержать нас в борьбе за справедливость!», — говорится в заявлении ПС.

Заявление это сделано в связи с тем, что вчера, 24 октября, Генеральная прокуратура Украины задержала лидера «Правого сектора» Закарпатья Александра Сачко (на снимке), а сегодня в Печерском суде Киева для него решается мера пресечения: арест и СИЗО или останется на воле.

«Правосека» Сачко обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования и уже обвиняют в 15 преступлениях. В частности, в бандитизме, злостном сопротивлении правоохранителям, хулиганстве с особым цинизмом, убийствах, организации и руководстве бандой и еще в ряде тяжких преступлений. В случае доказательства этих обвинений в суде, Александру Сачко грозит пожизненное заключение.

Чтобы поверить в «невиновность» закарпатского «героя», достаточно перечислить имена «патриотов», которые публично поддерживают Сачко: депутаты Верховной рады Владимир Парасюк и Андрей Билецкий (вождь «Азова», лидер недавно созданной партии «Национальный корпус»), а также известный радикал Игорь Мосийчук, которые и кинули клич в защиту «побратима».

Стоит отметить, что Александр Сачко, как руководитель Закарпатского подразделения ПС и один из создателей батальона «Сонечко», подозревается в причастности к расстрелу людей в спортивном комплексе в Мукачево и захвату там же поста ГАИ в июле 2015 года. Тогда город превратился в настоящую зону боевых действий.

«Правый сектор» уже объявил полную мобилизацию своих членов для борьбы за свободу Александра Сачко. Об этом официально заявлено на сайте этой экстремистской организации.