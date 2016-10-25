Саакашвили пророчит возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины после отставки Путина

Для Владимира Путина неизбежны государственный кризис и крах его правления. Ведь внешние факторы международного давления на экономику России и усталость населения от одного лидера в течение длительного времени приведут к проигрышу российского президента.

Такое мнение выразил председатель Одесской ОГА, грузинский гастарбайтер Михаил Саакашвили.

«Благодаря невероятным усилиям, героизма и преданности украинских военных Россия потерпела военное поражение в противостоянии», — говорит Саакашвили.

Он убежден, что глубокий экономический кризис в России и крах правления Владимира Путина неизбежны. Эти факторы помогут Украине и другим выстоять и освободиться от «российской экспансии».

«Как только правление Путина начнет разваливаться, мы должны быть готовы к быстрому возвращению утраченных земель. Но чтобы это произошло, Украина, как и Грузия, должны быть в „хорошей форме“. Я убежден, что именно Украина должна стать лидером восточноевропейского региона», — резюмировал Михаил Саакашвили.