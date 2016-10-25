Во Львове здание Русского культурного центра передают карателям «АТО»

Львовский облсовет решил отобрать здание Русского культурного центра по адресу ул. Короленко, 1а во Львове. Такое решение депутаты приняли на сессии 25 октября. «За» проголосовали 65 депутатов.

Согласно решению, управлению имуществом общей собственности Львовского облсовета поручено принять меры по возврату здания и передать ее на баланс коммунального предприятия облсовета «Недвижимость и имущество».

Также должно быть проведено обследование помещения по объему ремонтных работ, которые там нужно осуществить для приведения здания в надлежащее техническое состояние.

Кроме того, должно быть проведено конкурс на право аренды нежилых помещений, установив целевое использование объекта аренды — размещение общественных организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с так называемой «АТО».

Львовский облсовет создал временную контрольную комиссию для изучения вопроса правомерности пользования коммунальным помещением по адресу: ул. Короленко, 1а во Львове, где размещаются несколько российских организаций.