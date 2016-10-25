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В Черновцах в школе заболели 89 учеников: причина неизвестна

опубликовано vinodelov в Втр, 25/10/2016 - 17:59 Новость: тема тэги гео
Школа 41 Черновцы

В Черновцах в школе № 41 89 учеников не пришли 25 октября на занятия. Впрочем, причина заболевания детей до сих пор неизвестна.

«Действительно заболело много детей. Мы начали мониторить этот процесс, — рассказала Людвига Цуркан, директор школы № 41. — У детей совершенно разные болезни. Но почти никто не обращался к врачам. Они дома лечатся».

«Нас это насторожило, — добавила Людвига. — Мы провели дезинфекцию школы, помыли классы, дезинфицирующими средствами вымыли все поверхности и будем дальше мониторить ситуацию».

«Появилась информация, что в школе № 41 ученики чувствуют себя плохо. Некоторые случаи якобы произошли еще с пятницы, — отметил на брифинге Алексей Каспрук, мэр Черновцов. — Да обращений в наши лечебные учреждения еще не было».

По состоянию на 25 октября уже 89 детей не пришли в школу № 41, сообщил сайт управления образования горсовета.

«Вчера, 24 октября, мы провели обследование пищеблока. Результатов исследования еще нет, — рассказала Наталья Гопко, директор Черновицкого лабораторного центра. — Вместе с тем, никто из учеников этой школы не обращался за медицинской помощью».

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