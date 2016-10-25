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Нашли «крайнего»: украинская прокуратура «вешает» гибель людей в Одессе 2 мая на депутата, погибшего в Доме профсоюзов

опубликовано alex1943 в Втр, 25/10/2016 - 18:04 Новость: тема тэги гео
pravoseki_v_odesse19
Почти два с половиной года полностью ослепшая под давлением националистов украинская Фемида ищет виновных в массовой гибели людей в одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и никак не может найти, несмотря на массу видеодокументов и свидетелей зверств майданщиков в Одессе в тот трагический день.

Зато украинская прокуратура уже готова назвать имя конкретного виновника: депутат Одесского облсовета и активист местного Антимайдана Вячеслав Маркин, погибший после падения из окна горящего Дома профсоюзов. Именно он, как сообщает одесское издание «Тамер», объявлен главным подозреваемым в деле о гибели нескольких десятков людей. Об этом свидетельствует уведомление о подозрении за подписью прокурора Одесской области, которое вручили родным погибшего Маркина.

В документе говорится, что, по данным прокуратуры, Вячеслав Маркин и «куликовец» Юрий Трофимов «заманили» людей в здание Дома профсоюзов, а затем оттуда спровоцировали столкновения с «евромайдановцами». Это, по утверждению прокуратуры, привело к смерти 42 активистов Куликова поля, включая самого Маркина, который, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна горящего здания и впоследствии скончался в больнице.

Уголовное производство теперь можно в любой момент закрыть в связи со смертью подозреваемого, - с горечью констатирует «Таймер».

Напомним: майданщик из «Одесской самообороны» Всеволод Гончаревский, замеченный в избиении людей, которые, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон подожженного украинскими «активистами» Дома профсоюзов в Одессе, сейчас «геройствует» на Донбассе, в зоне «АТО», вместе со сподвижником - майдановцем Сергеем Гуцалюком.

скан

скан прокурора

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