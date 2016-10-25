Две «львовские пани» вывозили из зоны «АТО» боеприпасы в рюкзаках

Зачем две львовянки ездили на военный Донбасс с мирной Галичины, не сообщается. Но факт остается фактом: в Днепропетровской области они задержаны на блокпосту с боеприпасами в рюкзаках. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции.

Во время осмотра на блокпосту «Андроновка» на трассе Луганск-Знаменка у двух пассажирок Fiat полиция обнаружила 10 гранат Ф-1, РГД-5, 8 гранат РГН и 10 запалов к ним, а также 4 патрона. Боеприпасы находились в личных вещах задержанных — в рюкзаках.

В сообщении полиции говорится, что вывозившие боеприпасы с Донбасса девушки — 18-летняя и 22-летняя жительницы Львова и Львовской области, отказались давать пояснения. Водитель Fiat рассказала, что подобрала девушек в оккупированной ВСУ части Донецкой области и везла до Львова. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

О том, что оружие с территории так называемой «АТО» вывозится разными способами и в разных объемах, мы рассказывали не раз. Недавно жителя Херсонской области сотрудники СБУ задержали во время очередной ходки из зоны «АТО», где он работал под видом волонтера, а на самом деле вывозил оружие для криминальных кругов, орудующих на территории Украины.