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Львовский мусор в волынских лесах

опубликовано vinodelov в Втр, 25/10/2016 - 18:58 Новость: тема тэги гео
Львовский мусор

Мусор из Львовской области выбрасывали в Киверцовском районе, пытались высыпать под Колками и на Локачинском полигоне. Об этом стало известно в ходе «круглого стола» на тему: «Проблемы с мусором: пути решения».

Начальник государственной экологической инспекции в Волынской области Александр Ткачук отметил, что на протяжении двух последних недель в Киверцовском районе задержали крупную машину с мусором. По этому инциденту уже начали уголовное производство. В том же мусоре нашли документы Жовковской районной администрации (Львовская область), местного отделения полиции и тому подобное.

Недавно вблизи поселка Колки в лесу задержали автомобиль, который хотел высыпать мусор. Однако, лесная охрана успела вызвать правоохранителей. Как оказалось, водитель работает на киевское предприятие, которое имеет соглашение с Львовским городским советом на вывоз мусора.

«Наверное вез мусор на Киев, а решил на Волыни по дороге выбросить», — предполагает Александр Ткачук.

С его же слов, 6 заезжих машин с мусором задержали на Локачинском полигоне. Об этих фактах Александру Ткачуку сообщал председатель.

В лесу близ села Гайово Киверцовского района можно встретить гору мусора. О том, что это может быть львовский мусор, предположил луцкий волонтер Сергей Шараевский, который и опубликовал фото у себя на страничке в Фейсбук.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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