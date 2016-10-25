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Верховная Рада больше похожа на болото, — Савченко

опубликовано vinodelov в Втр, 25/10/2016 - 19:13 Новость: тема тэги гео
Савченко Надежда

Террористка Надежда Савченко считает, что в Верховной Раде есть видимость колоссальной работы, но нет целостного результата в построении страны.

«Верховная Рада больше похожа на болото, поскольку не с кем драться. В болоте, чем больше ты его месишь, тем больше погружаешься. Поэтому трепаться нет смысла. Лучше замереть и подождать», — так объяснила нардеп свое частое отсутствие на заседаниях в парламенте.

«Я сейчас наблюдаю за работой Совета со стороны. Это тоже иногда делать важно», — добавила она.

По словам Савченко, Украине нужна экономическая и политическая поддержка со стороны Запада. Но также важно его понимание, «где именно проходит тонкая грань между двумя мирами — Россией и Западом. Насколько стоит дружить с Россией и в каких сферах, и когда дружба превращается в хамство».

Нардеп отметила, что в последнюю очередь она хотела бы поддержки военной, но поскольку войны избежать не удалось, поддержка Запада обучением, оружием, боеприпасами очень нужна.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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