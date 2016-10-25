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На Украине вовсю идет торговля личными данными клиентов банков, страховых компаний, турфирм, ресторанов и бутиков

опубликовано vinodelov в Втр, 25/10/2016 - 19:50 Новость: тема тэги гео
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Сегодня в украинском сегменте интернета публикуется огромное число объявлений о продаже личных данных. «Продам базу элитных ресторанов и клубов Киева, постоянные клиенты, владельцы скидочных карточек с ФИО и мобильными номерами. 8390 контактов», — такого рода объявления можно встретить, сделав запрос: «купить личные данные».

Журналисты украинского издания «Вести» провели эксперимент и позвонили по одному из таких объявлений. «Сколько вам номеров нужно? Две, три тысячи? Без проблем, у вас там будет все указано: ФИО, точный адрес и даже код домофона в подъезде. Люди в курсе — они же подписывают документ об обработке персональных данных, и никто не возражает», — рассказал автор одного из объявлений.

Как выяснили журналисты, покупка трех тысяч контактов жителей центра Киева обойдется всего в 210 грн (около 8 долларов).

Когда человек предоставляет свои данные банку, он уверен, что финучреждение сохранит их в тайне. Ведь банк это обещает. Но, как выяснилось, многие начальники отделов по работе с клиентами сотрудничают со страховыми компаниями, получают процент от заключенных сделок, поэтому весьма заинтересованы в торговле информацией. А в трудные времена, наставшие для Украины с приходом к власти майданщиков, средства на жизнь все чаще добываются любыми способами…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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