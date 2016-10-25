На Херсонщине массово отключают газ: людям нечем оплачивать «космические» тарифы банды Порошенко-Гройсмана

По состоянию на 25 октября в Херсонской области отключено 90 потребителей природного газа (23 квартиры и 67 частных домов) за наличие задолженности, в том числе 10 потребителей отключено от сети механическим способом, остальные — путем опломбирования.

Общая сумма задолженности за потребленный газ составляет более 260 000 грн. О срочном погашении задолженности предупреждены 1512 абонентов на сумму долга более 700 тыс. грн.

«Уважаемые потребители природного газа, просим своевременно рассчитываться за потребленный природный газ. Своевременная оплата потребленной коммунальной услуги гарантирует ее дальнейшее бесперебойное снабжение. Напоминаем, что в случае доведения к отключению из-за задолженности в соответствии с подпунктом 6 пункта 7 раздела 6 Кодекса ГРМ, затраты на восстановление газоснабжения проводится за счет должника и исключительно после полного погашения задолженности», — говорится в сообщения контролирующего органа.

Напомним, благодаря преступному синдикату Порошенко-Гройсмана, тарифы возросли до такой степени, что большинство украинцев вынуждены отказываться либо от газа, либо от еды.