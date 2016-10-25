Сводка событий Новороссии за 25 октября 2016 года

Мирный житель ранен в результате вечернего обстрела западной окраины Донецка. В результате обстрела поселка Трудовские получил ранение мужчина, он был госпитализирован". В ведомстве отметили, что информация о разрушениях в результате обстрела сейчас уточняется. По данным Минобороны ДНР, мужчина получил осколочное ранение ноги.

Киев пытается заменить минские соглашения своим вариантом "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в ТАСС заявили Владислав Дейнего и Денис Пушилин. "Дорожная карта" не заменяет комплекса мер, она его детализирует.

Два человека пострадали и четыре строения повреждено в ДНР за минувшие сутки из-за обстрелов. В поселке Трудовские пострадала семья Гончаровых. Мать и сын были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В Ясиноватой также от минометного огня пострадали три домостроения, одно домостроение пострадало в населенном пункте Саханка".

Пока неизвестно, где может разместиться полицейская миссия ОБСЕ в Донбассе. Речь о ее создании пока не ведется. Об этом заявил Дмитрий Песков. На прошлой неделе в Берлине прошел саммит "нормандской четверки", в котором приняли участие лидеры России, Германии, Украины и Франции. Обсуждалась, в том числе, идея размещения в Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ. Как рассказал Дмитрий Песков, Владимир Путин отреагировал согласием на идею о полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной табельным оружием.

Украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из миномета в районе КПП "Станица Луганская". Был зафиксирован обстрел с направления Станица Луганская в районе памятника "Князя Игорю". Как сообщили в штабе оборонного ведомтсва республики потерь нет.

МЧС России снова формирует автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. "Для формирования колонны с подмосковного аэродрома Раменское в Ростов-на-Дону вылетел самолет Ил-76, на борту которого более двадцати тонн медикаментов, которые будут включены в состав гуманитарного груза". Медикаменты будут загружены в грузовые автомобили, которые отправятся в Донбасс.