Спецслужбы Украины взяли в заложники родных офицера Народной милиции ЛНР

Спецслужбы Украины взяли в заложники мать и отчима офицера Народной милиции ЛНР подполковника Сидоренко, пытаясь принудить его передавать украинской стороне сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сегодня в ЛуганскИнформЦентре завил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

"Спецслужбы Украины продолжают использовать в своей работе циничные, жестокие, нечеловеческие методы по отношению к мирному населению Донбасса, - констатировал он. - Очередным свидетельством этого являются события, произошедшие с командиром отдельного отряда Народной милиции подполковником Сидоренко Игорем Владимировичем, в отношении близких родственников которого сотрудниками спецслужб Украины были применены противоправные действия, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье".

"Так, 23 октября 2016 года мать подполковника Сидоренко Безкоровайная Валентина Михайловна со своим мужем Безкоровайным Алексеем Анатольевичем выехали на территорию Украины для получения пенсии", - сообщил полковник.

"24 октября 2016 года около 15 часов командиру отряда с телефона матери поступил звонок, в котором она сообщила, что находится в населенном пункте Меловое "Луганской области", и что с ним хотят поговорить, после чего передала трубку неизвестному человеку", - рассказал Анащенко.

"Мужской голос сообщил командиру отряда, что его мама и отчим находятся у них, и он может увидеть их живыми, если согласится сотрудничать и передавать украинской стороне необходимую информацию, а именно данные о структуре подразделений и личных данных военнослужащих Народной милиции ЛНР и другое", - уточнил он.

"Кроме того, за предоставление сведений и помощь украинским спецслужбам пообещали денежное вознаграждение. Для удобства передачи сведений представители украинских спецслужб передали подполковнику Сидоренко адрес электронной почты", - добавил начальник управления оборонного ведомства Республики.

"Оказывая психологическое давление на военнослужащего Народной милиции ЛНР, украинские спецслужбы пытались принудить его выдать им сведения, составляющие государственную тайну", - сообщил он.

"Но подполковник Сидоренко отказался совершить преступление, предусмотренное ст. 335 УК ЛНР "Государственная измена", и его родственники продолжают находиться в заложниках украинских силовиков", - констатировал Анащенко.

Он призвал "мировое сообщество, международные правозащитные организации, а также ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста оказать влияние на киевское правительство в решении вопроса по освобождению незаконно удерживаемых мирных граждан ЛНР".