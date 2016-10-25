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Главная Последствия ожесточенного обстрела ВСУ позиций Народной милиции ЛНР у Станицы Луганской опубликовано Nvb2003 в Втр, 25/10/2016 - 20:24

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали последствия двухчасового ночного обстрела блокпоста ЛНР у Станицы Луганской. В ходе вчерашнего ночного были повреждены моста через Северский Донец, а также блокпост Народной милиции в данном районе.

"Обстрел со стороны украинских силовиков начался приблизительно в 22.20 и длился с небольшими перерывами более двух часов", - напомнили в Народной милиции.

"Помимо 120-мм миномета огонь велся также из БМП, РПГ и стрелкового оружия", - добавили в ведомстве.

Представители СЦКК зафиксировали повреждения моста и блокпоста, а также произвели привязку к местности обнаруженных остатков украинских снарядов и мин для дальнейшего вычисления места, откуда был произведен обстрел. Представители СММ ОБСЕ также сфотографировали места попаданий украинских боеприпасов, после чего в спешном порядке удалились на украинский блокпост. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее