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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 25 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 25/10/2016 - 20:28

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: За прошедшие сутки обстановка в Донецкой Народной Республике не изменилась. Украинские силовики двести пятьдесят два раза нарушили режим прекращения огня. В том числе с применением артиллерии и минометов различного калибра сто сорок семь раз. Об этом во время брифинга 25 октября заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Украинские военные преступники Шаптала, Власенко, Кабизкий и Мацейко отдавали приказы на обстрелы населенных пунктов Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Сосновское, Саханка и поселка Трудовские Петровского района города Донецка. Во время обстрела украинскими силовиками поселка Трудовские пострадал Гапоненко Анатолий Борисович 1961 года рождения, получивший многочисленные осколочные ранения. Также из-за обстрелов повреждено пять домостроений в Зайцево и поселке Трудовские. От минометного огня со стороны Украины погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранения», — сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ в зоне «АТО», вдоль линии соприкосновения.

«Так, в районе Красногоровки, 3 км от линии соприкосновения, на Борисовских ставках выявлено сосредоточение военной техники ВСУ, в том числе четырех 152-мм САУ «Акация». В Новоселовке, 10 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие одной РСЗО «Град», двух 152-мм САУ «Акация» и пяти грузовых автомобилей с боеприпасами. В районе Новоселовки Второй, 6 км от линии соприкосновения, установлено прибытие на трех грузовых автомобилях тридцати иностранных наемников. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее