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Главная Общественная организация «Молодая Республика» провела праздничную акцию опубликовано Nvb2003 в Втр, 25/10/2016 - 21:32

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: В ходе празднования Дня Флага ДНР активисты общественной организации «Молодая Республика» создали шестиметровый арт-объект. Как рассказал руководитель ОО «МР» Никита Киосев, таким креативным образом всем гражданам Республики рассказали о том, что означают цвета Государственного Флага Республики. «Черный цвет нашего флага обозначает трудолюбие народа и богатства Донецкой земли. Синий цвет — свободу нашего народа и Азовское море. Красный цвет обозначает кровь, пролитую за свободу нашего народа и за право каждого гражданина жить достойно. Мы изобразили красный цвет флага в виде роз как символа Донецка», — сказал он. Тысячи желающих смогли сфотографироваться возле символа Республики и прикрепить свое фото к арт-объекту. «Тем самым граждане поддерживают все те ценности, которые заложены в нашем Флаге, и тем самым — Донецкую Народную Республику», — отметил Никита Киосев. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее