Брифинг председателя Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР

Государственный комитет по земельным отношениям ЛНР за семь месяцев провел 235 проверок соблюдения требований земельного законодательства. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель Госкомзема ЛНР Марина Пушкарская. Она отметила, что с 22 марта 2016 года Госкомзем начал осуществлять контроль за использованием и охраной земель.

"За этот период нами было проведено 235 проверок соблюдения требований законодательства в этой сфере. Согласно постановлениям о наложении административных взысканий, общая сумма штрафов, которая была начислена, составляет 139 тысяч 600 рублей", – рассказала Пушкарская.

Председатель Госкомзема уточнила, что общая сумма ущерба при этом составила 38 миллионов 204 тысячи 511 рублей.

"Правонарушители, с которыми общаются наши специалисты, инспекторы, уже задумываются. Они привыкли, что при Украине платили маленький штраф и дальше использовали землю незаконно. Сейчас, в соответствии с принятым Кодексом об административных нарушениях ЛНР, наказание ужесточено", – отметила она.

Напомним, что ранее сегодня Пушкарская сообщала, что Госкомзем ЛНР получил право привлекать граждан, должностных и юридических лиц к ответственности за нарушения положений Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП).