Украинский боевой катер «Гюрза-М», сделанный на заводе Порошенко, провалил испытания

На военно-морской базе ВСУ в Одессе провалил испытания украинский боевой катер проекта 58155 «Гюрза-М». Оказалось, что судно построено с большими недостатками конструкции. Об этом во вторник, 25 октября, ссылаясь на разведданные, сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«В зоне ответственности западной военно-морской базы Одессы в настоящее время проходит очередной этап испытаний (с 10 октября по 5 ноября) боевого катера проекта 58155. В результате испытаний сделаны выводы, что характеристики боевого модуля не соответствует заданным требованиям», — сказал Басурин. При этом он сослался на перехваченное заключение представителей комиссии ВСУ. Там, в частности, отмечается, что система заряжания не соответствовала требованиям по всем показателям. Кроме того, металлоконструкция выполнена из ржавеющих материалов, отсутствует возможность ремонта отдельных деталей, в связи, с чем при выходе из строя одной микросхемы замене подлежит весь блок. Все это значительно увеличивает стоимость обслуживания катера и сроки его ремонта.

Напомним: катер проекта 58155"Гюрза-М» разработан на киевском заводе «Ленинская кузня», принадлежащем президенту Украины Порошенко, по заказу минобороны.