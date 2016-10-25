Главная

Украинский боевой катер «Гюрза-М», сделанный на заводе Порошенко, провалил испытания

опубликовано vinodelov в Втр, 25/10/2016 - 22:11 Новость: тема тэги гео
Катер

На военно-морской базе ВСУ в Одессе провалил испытания украинский боевой катер проекта 58155 «Гюрза-М». Оказалось, что судно построено с большими недостатками конструкции. Об этом во вторник, 25 октября, ссылаясь на разведданные, сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«В зоне ответственности западной военно-морской базы Одессы в настоящее время проходит очередной этап испытаний (с 10 октября по 5 ноября) боевого катера проекта 58155. В результате испытаний сделаны выводы, что характеристики боевого модуля не соответствует заданным требованиям», — сказал Басурин. При этом он сослался на перехваченное заключение представителей комиссии ВСУ. Там, в частности, отмечается, что система заряжания не соответствовала требованиям по всем показателям. Кроме того, металлоконструкция выполнена из ржавеющих материалов, отсутствует возможность ремонта отдельных деталей, в связи, с чем при выходе из строя одной микросхемы замене подлежит весь блок. Все это значительно увеличивает стоимость обслуживания катера и сроки его ремонта.

Напомним: катер проекта 58155"Гюрза-М» разработан на киевском заводе «Ленинская кузня», принадлежащем президенту Украины Порошенко, по заказу минобороны.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!