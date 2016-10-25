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Главная Сталин и Грозный - любимые диктаторы Русских. Часть 1 опубликовано Nvb2003 в Втр, 25/10/2016 - 22:24

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в гостях у ведущего интернет-канала Анна-Ньюс политолога Александра Ведруссова вновь философ, политолог, профессор Кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, со-основатель Изборского клуба Сергей Феликсович Черняховский. Сегодня мы поговорим о событии вызвавшем достаточно большой общественный резонанс, а именно открытии памятника Ивану Грозному в Орле. Напомним, 14 октября в Орле состоялось открытие первого в Российской Федерации памятника Ивану Грозному, являющемуся одним из самых неоднозначных российских правителей. Поначалу предполагалось, что данный памятник будет подарком жителям Орла ко Дню города, однако реализации данной задумки помешала развернувшаяся активная общественная дискуссия. Помимо этого, в городе также прошли акции протеста. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее