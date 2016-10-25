Украинского АТОшника, жестоко избившего мать, оставили на свободе, потому что «герой»

Участник так называемой «АТО», житель Каменец-Подольска получил 200 часов исправительных работ за жестокое избиение матери, хотя юристы уверены, что это неоправданно мягкое наказание.

Повоевав на Донбассе и почувствовав вкус крови, он настолько изменился, что дальнейшее его проживание с женой и детьми стало невозможным. Работать «герой» не хотел. Жил за счет родственников, а свой деспотизм, к которому склонен был и ранее, стал применять к матери, инвалиду ІІІ группы. Старую женщину этот «герой АТО» избивал ногами, обутыми в берцы.

Профессиональных юристов возмутил тот факт, что суд квалифицировал преступление как простое нанесение легких телесных повреждений, а не как насильственное лишение воли взрослого человека, которое карается лишением свободы. Не учитывал суд и психологическое состояние потерпевшей, между прочем, рассказавшей, что подобные инциденты происходят часто. Не учла судья и опасность действий обвиняемого, который ранее уже был судим. «Смягчающим» обстоятельством посчитали сам факт участия садиста в войне. Впрочем, сегодня на Украине участников «АТО» оставляют на свободе и за более страшные преступления.