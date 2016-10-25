Норвегия как политически зависимая территория

Королевство Норвегия, очевидно в рамках своей неформальной вассальной зависимости, согласилось на размещение на постоянной основе примерно батальона (330 человек) американских морских пехотинцев. Иностранный солдат ступит на постоянной основе на землю Норвегии впервые после окончания Второй мировой войны. Считается, что это делается для "безопасности страны". Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила , что размещение американцев полезно с точки зрения учебы и взаимодействия с норвежскими военными.

Местом дислокации американской морской пехоты выбрана военная база в Вернесе, которая расположена довольно далеко от российской границы. Морские пехотинцы из США будут находиться в норвежском королевстве на условиях ротации, проводя тренировки в условиях полярного климата. По-видимому, американцам не слишком нравятся условия Аляски или Канады.

Норвегия фактически пошла на нарушение своего обещания Москве, которое было дано в 1949 году, при вступлении этой страны в НАТО. Тогда власти Норвегии обещали, что не будут размещать на своей территории иностранные военные контингенты в том случае, если страна не подвергнется военной агрессии. Сейчас утверждается о том, что данное размещение не более чем постоянно действующие совместные учения. С другой стороны, норвежское руководство всегда может сказать, что обещания давались не Российской Федерации, а Советскому Союзу. США, Канада, Дания и Норвегия будут действовать совместно, защищая геополитические интересы США в Арктике.