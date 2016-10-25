На Житомирщине — гепатит, на Днепропетровщине — дизентерия

В поселке Куриловка Петриковского района Днепропетровской области в детском доме семейного типа зафиксирована вспышка заболевания дизентерией у четырех малышей. Пока есть подозрение, что дети заболели в результате отравления молочными продуктами, которые были произведены в домашних условиях. Благодаря тому, что болезнь была достаточно быстро обнаружена, остальных детей удалось уберечь от заражения.

На Житомирщине зафиксированы массовые заболевания детей гепатитом А. Заболели дети в спецшколе — интернате Коростишевского района. Только в первый день было госпитализировано 17 человек. Заболевшие гепатитом есть уже в каждом классе. Незадолго до этого вспышка гепатита была отмечена в Черняховском районе Житомирской области. Что стало источником инфекции, не известно.

К сожалению, заражение детей различными инфекционными заболеваниями сегодня на Украине не редкость, и главная причина — стремительно растущая нищета жителей страны майдана.