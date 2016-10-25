Запрос на социальную справедливость

Результаты выборов в литовский Сейм оказались неожиданными для местных политологов. Если ранее "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" представлял лишь один депутат, то теперь эта партия формирует самую большую фракцию в парламенте. 56 мандатов из 141 оказались в распоряжении этой партии. На второе и третье места вытеснены ранее более представительные консерваторы из "Союза Отечества - Христианские демократы Литвы" и Социал-демократической партии Литвы. Социал-демократы остались лишь с 17 мандатами, в то время как консерваторы получили 31 место в парламенте.

Успех "крестьянской партии" объясняется довольно просто - литовская глубинка перестала верить вчерашним парламентским лидерам. Крестьянская партия сделала ставку на внутреннюю политику и борьбу с коррупцией. В частности, она предлагала ужесточить правила продажи алкоголя и создать сеть государственных аптек с недорогими лекарствами. Кроме того, в ходе предвыборной кампании предполагалось изменить внутреннюю экономическую политику, которая должна обеспечить прекращения оттока местной рабочей силы за границу. Социал-демократы неудовлетворительно справлялись со своей задачей, поэтому их место в парламенте теперь занято иными соискателями.

Тем не менее, олигархия, как и везде, все равно нашла свои политические ответы. Новым премьер-министром станет не лидер "Союза крестьян и "зеленых" Литвы", а мультимиллионер Рамунас Карбаускис. Литовские крестьяне считают, что промышленность их страны нуждается в поддержке государства, либералы и консерваторы иного мнения. "Крестьяне" и "зеленые" делают ставку на внутренние ресурсы и собственные силы, в то время как их противники в основном на иностранные инвестиции.

Политические аналитики полагают, что, не смотря на кардинальные изменения в литовском Сейме, больших изменений во внешней политике страны ожидать не стоит. Максимум, она станет немного более сбалансированной. Курс на приоритетное взаимодействие с Евросоюзом и НАТО будет продолжен.

Это не удивительно, учитывая реально небольшие возможности этого восточно-европейского государства. Что-то сейчас кардинально изменить оказывается не под силу и более мощным "европейским провинциям". И главное – в чем выгода? Литва – явно не Великобритания. Маленьким странам все время приходится приспосабливаться под тех, кто сильнее. Главное для Литвы, чтобы не втянули в провокацию. Было бы не плохо избежать хотя бы этого.