Самостоятельность с оглядкой

Слухи об «особой самостоятельности» Венгрии в Европе оказались сильно преувеличены. По крайней мере, это вытекает из дипломатического скандала, которая венгерская сторона в отношении России раздула по ничтожному поводу. После передачи на российском государственном канале о событиях 1956 года в Венгрии, в ходе которых были жертвы, как со стороны венгров, так и со стороны советских военнослужащих (которых убивали, включая и членов их семей – речь об офицерах), российский посол был вызван в МИД Венгрии для объяснений.

Предположение ведущего программы Дмитрия Киселева состояло в том, что восстание в Венгрии очень напоминало то, что делается по канонам «цветной революции». В Венгрии это посчитали «неуважением к героям» на уровне вызова посла с последующей пропагандистской кампанией. На самом деле эта передача была сделана скорее по либеральным канонам. Слово давали всем, как венгерским повстанцам, так и бывшим советским солдатам, действовавшим тогда в Венгрии.

Сам Дмитрий Киселев оказался крайне удивлен такой реакцией и заявил, что высказал свои авторские суждения в рамках общепринятой свободы слова. Если российских послов начинают вызывать в Европе за телепередачи, то чего стоит демократия в Европе? Особенно в стране, которая когда-то поддержала нацистскую агрессию в отношении Советского Союза.

Общий смысл данного факта состоит в том, что венгерское руководство решило обратить внимание на телепередачу в ином государстве, чтобы продемонстрировать политическую лояльность тем, кто с этим государством находится в политической конфронтации. Венгерское руководство самым банальным образом реально продемонстрировало уровень своей самостоятельности. Этот уровень, как и в случае прочих европейских стран (Франция, Германия, Польша) оказался не слишком высоким. Игра в самостоятельность Венгрии является не более, чем политической маской для получения возможных экономических преференций.

Просто так принято в Европе, где каждый выживает как умеет. Ругать Россию стало здесь модным трендом, это сейчас политически прибыльно и вполне безопасно. В России еще не вспоминали Бела Куна, именем которого здесь зачем-то до сих пор называются улицы. Может быть, все-таки пришла пора снять таблички в российских городах с этим названием? Но не для того, конечно, чтобы поменять на Маннергейма. Если уж в Венгрии так пекутся о своих героях, то и в России пора бы изменить свое отношение к европейским антигероям своего времени, упражнявшимся здесь в геноциде во имя "светлого будущего".

Все время оправдываться непонятно в чем не лучшая историческая позиция. Потому что история, как показывает реакция в Венгрии, все еще является частью политики. Время идет, но люди не меняются. Меняются лишь обстоятельства.