Главная

Самостоятельность с оглядкой

опубликовано Артем Смолов в Ср, 26/10/2016 - 00:34 Статья: тема тэги гео
восстание
Слухи об «особой самостоятельности» Венгрии в Европе оказались сильно преувеличены. По крайней мере, это вытекает из дипломатического скандала, которая венгерская сторона в отношении России раздула по ничтожному поводу. После передачи на российском государственном канале о событиях 1956 года в Венгрии, в ходе которых были жертвы, как со стороны венгров, так и со стороны советских военнослужащих (которых убивали, включая и членов их семей – речь об офицерах), российский посол был вызван в МИД Венгрии для объяснений.

Предположение ведущего программы Дмитрия Киселева состояло в том, что восстание в Венгрии очень напоминало то, что делается по канонам «цветной революции». В Венгрии это посчитали «неуважением к героям» на уровне вызова посла с последующей пропагандистской кампанией. На самом деле эта передача была сделана скорее по либеральным канонам. Слово давали всем, как венгерским повстанцам, так и бывшим советским солдатам, действовавшим тогда в Венгрии.

Сам Дмитрий Киселев оказался крайне удивлен такой реакцией и заявил, что высказал свои авторские суждения в рамках общепринятой свободы слова. Если российских послов начинают вызывать в Европе за телепередачи, то чего стоит демократия в Европе? Особенно в стране, которая когда-то поддержала нацистскую агрессию в отношении Советского Союза.

Общий смысл данного факта состоит в том, что венгерское руководство решило обратить внимание на телепередачу в ином государстве, чтобы продемонстрировать политическую лояльность тем, кто с этим государством находится в политической конфронтации. Венгерское руководство самым банальным образом реально продемонстрировало уровень своей самостоятельности. Этот уровень, как и в случае прочих европейских стран (Франция, Германия, Польша) оказался не слишком высоким. Игра в самостоятельность Венгрии является не более, чем политической маской для получения возможных экономических преференций.

Просто так принято в Европе, где каждый выживает как умеет. Ругать Россию стало здесь модным трендом, это сейчас политически прибыльно и вполне безопасно. В России еще не вспоминали Бела Куна, именем которого здесь зачем-то до сих пор называются улицы. Может быть, все-таки пришла пора снять таблички в российских городах с этим названием? Но не для того, конечно, чтобы поменять на Маннергейма. Если уж в Венгрии так пекутся о своих героях, то и в России пора бы изменить свое отношение к европейским антигероям своего времени, упражнявшимся здесь в геноциде во имя "светлого будущего".

Все время оправдываться непонятно в чем не лучшая историческая позиция. Потому что история, как показывает реакция в Венгрии, все еще является частью политики. Время идет, но люди не меняются. Меняются лишь обстоятельства.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Смолов ::

Автор (или псевдоним)
Артем Смолов

О себе

Автор.