"Щит Евфрата" становится "мечом" геноцида

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В ответ на продвижение курдов вперед к Аль-Бабу, 20 октября турецкой артиллерией был обстрелян ряд населенных пунктов - Киштар, Шейх Рис, Майдан Акбас - там снаряды попали в школу, Тэнэб и Марат ум-Хош. Киштар и Тэнэб можно увидеть на карте - они находятся далеко от линии фронта, там нет каких-либо серьезных сил отрядов курдской самообороны. Погибло 4 мирных жителя и более 20 получили ранения. Представители кантона Африн уверены, что это было только "предупреждением" со стороны турецкого правительства. При дальнейшем продвижении обстрелы мирного курдского и арабского населения только усилятся.

Нам также удалось проехать на участок сирийско-турецкой границы, который подвергся обстрелу с турецкой стороны. Курдские ополченцы показали пункт переброски боевиков Нуридинн Зинки, Ахрар аш-Шам и Джебхат ан-Нусра* в провинцию Идлиб.

* - организация, запрещенная на территории РФ