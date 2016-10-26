Сводка событий в Сирии за 25 октября 2016 года

Авиация РФ и Сирии продлит режим прекращения полетов вокруг сирийского Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.Воздушно-космические силы России и ВВС Сирии последние семь суток не осуществляли авиаудары по Алеппо. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Кремле сожалеют в связи с тем, что западные журналисты, особенно англо-саксонские, не желают освещать деятельность российских военных и сирийских вооруженных сил в Сирии.

На вопрос, нужно ли организовать приезд представителей западных СМИ в Алеппо, чтобы те лучше освещали происходящие там события, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам: "Наши военные этим занимаются, безусловно".

"Выборочное освещение событий в Сирии налицо, - констатировал Песков. - Нежелание обращать должное внимание со стороны наших коллег из основных зарубежных СМИ, особенно англо-саксонских. Нежелание освещать там деятельность российских военных и сирийских вооруженных сил тоже налицо".

"Мы выражаем в этой связи сожаление и, конечно, мы призываем российских коллег по СМИ быть более внимательными и более сбалансированными в подаче информации", - заключил представитель Кремля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на критику американцев по поводу создания коридоров для выхода мирных жителей и боевиков из сирийского Алеппо. По мнению дипломата, это очередное применение двойных стандартов, ведь аналогичные действия США предпринимают в иракском Мосуле.

"Вчера я спросил у Джона Керри по телефону: как на счет Мосула? В Мосуле абсолютно с таким же призывом, как мы делали в Алеппо, американская коалиция обращается к жителям города, призывая их выйти оттуда. Точно так же, как в Алеппо, коридоры оставлены для того, чтобы ушли боевики, а там даже не боевики, там чисто террористы ИГИЛ ", — рассказал Сергей Лавров, выступая перед Ассоциацией европейского бизнеса.

По словам главы МИД РФ, госсекретарь США ответил, что "это совсем другое дело", так как в Мосуле американцы все заранее запланировали, а в Алеппо это спланировано не было, поэтому страдают мирные жители.

При этом по оценкам ООН, если операция в Мосуле состоится, то количество беженцев может составить от нескольких сотен до почти миллиона человек, напомнил Лавров.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 847. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 69.

За сутки зафиксирован 61 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (26), Дамаск (21), Хама (11) и Латакия (3).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Вашингтон выступает за продолжение контактов с Россией по Сирии, но не считает их обнадеживающими, заявила старший директор Совета национальной безопасности США и советник президента Барака Обамы по России и Евразии Селест Уолландер.

На вопрос о том, поддерживает ли Белый дом продолжение диалога по Сирии между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, собеседница ответила: «Конечно. Они главы внешнеполитических ведомств, они должны общаться друг с другом. Разумеется, мы не прерываем диалога с вашим министром иностранных дел», сказала она.

Уолландер пояснила, что когда США объявляли о приостановке двустороннего диалога с Россией по Сирии, они «приостанавливали не все двухсторонние контакты, а работу по тем конкретным каналам, которые были созданы в попытке реализации договоренности о прекращении боевых действий, прекращении огня и обеспечении гуманитарного доступа».

«Потому что договоренности, достигнутые с Россией по тем особым каналам, так и не были выполнены», - подчеркнула она.

На вопрос о том, представляются ли Белому дому обнадеживающими усилия в отношении Сирии, прилагаемые теперь в многостороннем формате, советник президента США ответила отрицательно.

«Нет, - сказала она. - Не на фоне объявления российских военных о том, что режим прекращения перестает действовать и бомбежки возобновляются».

США очень серьезно воспринимают факт развертывания Россией систем ПВО С-300 в Сирии, заявил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. «Я учитываю тот факт, какие системы они развернули, - добавил он. - Это очень современные системы».

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что международная коалиция во главе с США начала подготовку к операции против террористической организации «Исламское государство» в сирийском городе Ракка. «Мы уже начали с нашими партнерами подготовительную работу, чтобы приступить к изоляции Ракки»,— рассказал господин Картер. По его словам, сейчас ведется работа по «созданию местных сил», способных выполнить данную задачу. «Это одна из коренных целей нашей кампании — уничтожить "опухоли" ИГ в Ираке и Сирии, и мы сейчас занимаемся именно этим»,— объяснил он. Министр обороны США также отметил, что эта операция станет логическим продолжением битвы за Мосул.

По словам Картера, российская сторона не участвует в планировании будущих операций международной коалиции в Ракке. «Россия не участвует в наших планах по Ракке. Что касается взаимодействия, мы очень эффективно разрешаем вопросы по военным каналам, которые открыты ежедневно и работают очень профессионально с двух сторон», — заявил Картер.

Самолеты AWACS НАТО с 20 октября начали полеты в Ираке и Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В Минобороны РФ сообщили, что в Алеппо ранены три российских офицера. Они пострадали при обстреле на западе города. В Минобороны отмечают, что обстрел вели боевики.

Боевики группировки ИГ продолжают направляться из Ирака в Сирию – из Мосула в Дейр-эз-Зор прибыло около 300 террористов, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

РФ не наносила ударов по госпиталю Сахур в восточной части Алеппо, заявили в российском Генштабе. "В очередной раз хочу вернуться к вопросу о якобы неизбирательном нанесении авиационных ударов ВКС России в Сирии. Примером тому является информация, озвученная новостным телеканалом "Евроньюс" 2 октября 2016 года с обвинениями в наш адрес об авиационном ударе по госпиталю Сахур в восточной части Алеппо", – сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Он отметил, что Россия предоставляет данные объективного контроля в ответ на эти обвинения. "На космическом снимке, полученном 24 сентября, то есть до озвученной даты удара, вы видите госпиталь Сахур. На другом снимке, сделанном 11 октября, то есть уже после якобы нанесенного удара, никаких различий в состоянии объекта не наблюдается", – заявил Рудской.

Данный факт, по его словам, "свидетельствует о том, что обвинения ВКС России со стороны неких очевидцев в неизбирательных ударах на поверку являются обыкновенными фальшивками".

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонных разговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри призвал возобновить перемирие в Сирии.

Как отметили в МИД, министр в ходе разговоров выразил разочарование тем, что за три дня прекращения боевых действий не удалось эвакуировать пострадавших из Алеппо и доставить туда гуманитарную помощь.

Сейчас, по его словам, снова необходимо возобновить перемирие, и в этой связи большое значение имеют переговоры в Женеве.

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре указал главе МИД Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру на действия террористов «Джебхат ан-Нусры» и слившихся с ними членов сирийской оппозиции в Восточном Алеппо. «Особое внимание было уделено складывающейся в Алеппо гуманитарной обстановке в контексте нацеленных на ее облегчение инициатив правительства Сирии, поддержанных Россией. С российской стороны была отмечена неприемлемость действий террористов из «Нусры» и слившихся с ними экстремистов по блокированию гуманитарных поставок в Восточный Алеппо и воспрепятствованию медицинской эвакуации оттуда», - говорится в сообщении на сайте МИД

Подчеркнуто, что представители гуманитарных агентств ООН должны более решительно добиваться устранения этих препятствий. Лавров, в частности, призвал провести соответствующую работу со странами, имеющими влияние на боевиков.

«Лавров акцентировал безусловную необходимость выполнения США своих обязательств по отделению отрядов «умеренной» оппозиции от террористических группировок, действующих в восточной части города. Это является ключевым условием реализации решений СБ ООН и Международной группы поддержки Сирии, а также подходов к урегулированию кризиса, обсуждавшихся в Лозанне 15 октября с.г.», - отмечено в сообщении.

Эксперты стран «лозаннского формата» по Сирии - России, США, Саудовской Аравии, Турции и Катара - подготовили рабочий документ по Алеппо, сейчас он находится на рассмотрении в столицах, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. «Переговоры идут. Сразу после министерской встречи в Лозанне в Женеве продолжились контакты на уровне экспертов в пятистороннем формате - мы с американскими нашими сопредседателями механизмов и представители Саудовской Аравии, Турции и Катара. Они подготовили рабочий документ на своём уровне, который касается целого комплекса обстановки в Алеппо: и прекращение огня, и гуманитарные коридоры. Сейчас этот рабочий документ находится на рассмотрении в столицах. Вчера состоялся телефонный разговор с Джоном Керри, и об этом документе шла речь. Мы надеемся, что удастся его согласовать окончательно. Работа продолжается», - сообщил дипломат.

Размежевание оппозиции и террористов в Сирии обсуждается с США с февраля, когда директор ЦРУ обещал сделать это быстро, вопрос поднимался в том числе на уровне президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Вопрос о разграничении, отделении террористов, прежде всего «Джебхат ан-Нусры», от умеренной оппозиции обсуждается уже в течение многих месяцев. На встречах на всех уровнях этот вопрос обсуждался - и на уровне наших президентов, президента Путина и Обамы, и на всех остальных встречах, и с представителями госдепа, и ЦРУ, и Пентагона», - передает его слова РИА «Новости».

Решения о санкциях в отношении Сирии можно принимать только тогда, когда существует абсолютная уверенность в том, что вина сирийской стороны в применении химического оружия доказана. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Подобные решения о санкциях можно принимать только тогда, когда есть абсолютная уверенность в том, что эта вина доказана. У нас такого ощущения пока нет. Попасть впросак, как это произошло с Вашингтоном или Лондоном в 2003-2004 годах мы никакого желания не испытываем",- подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Новозеландский проект резолюции Совета безопасности ООН по ситуации в Алеппо «не вполне» соответствует подходам Москвы. Об этом заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин после закрытого совещания в Совбезе, на котором проводились консультации по новому проекту документа.

«У нас есть свои концептуальные подходы, которым этот текст не вполне соответствует», — сообщил он.

Постпред заметил, что обсуждения документа «выявило ряд несовпадений в точках зрения членов Совета безопасности». Он добавил, что пока перспективы принятия документа остаются неясными.

Проект резолюции Новой Зеландии по Алеппо предлагает ввести в регионе регулярные 48-часовые гуманитарные паузы в военных действиях. При этом оппозиция и террористы из группировок, внесенных в соответствующий список ООН, должны покинуть город. Также указывается необходимость размежевания боевиков и оппозиционеров.

Деятельность правозащитников, призвавших исключить Россию из совета по правам человека ООН, была бы более убедительной, если бы они были столь же последовательны и решительны в осуждении действий террористов в Сирии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Честно говоря, нам бы больше импонировало, если бы вот эти организации вели себя более активно на фоне тех зверств, которые на протяжении нескольких лет устраивают в Сирии боевики-террористы. Если бы эти организации были столь же последовательны и решительны в осуждении деятельности этих террористов и в поддержку тех, кто борется с этими террористами, тогда бы они выглядели, их деятельность представлялась бы нам более убедительной и достоверной», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как относится Россия к призыву исключить ее из совета по правам человека ООН.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, вновь обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Азизи и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ханану-Шималия, Эль-Хадер, Бакиртая, Маарата, Шурфа; кварталы «1070», Хай-эль-Ансари, Ашрафия, Сулейман-Халяби, «3000», Рамуси, Шейх-Максуд, станцию сотовой связи «Сириятел», телевышку и базар в квартале Хай-эль-Антари, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», склад цементного завода, позиции правительственных войск в районе квартала «1070».

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Администрацией города Алеппо совместно с российским Центром примирения враждующих сторон 24 октября 2016 года с 21.30 до 22.00 из района Бустан Аль-Каср организован выход 48 мирных жителей.

В провинцию Алеппо прибыла элитная бригада "Ястребы пустыни".

Боевики «Джейш Аль-Фатех» начали контрнаступление в южном секторе города Алеппо, атаковав позиции Сирийской Арабской Армии в районе базы ПВО. В результате точных артударов по наступающим боевикам контрнаступление было сорвано. Джихадисты понесли существенные потери в живой силе и бронетехнике.

САА взята высота Тель-Ухуд.

На северо-востоке Алеппо 102-я бригада Республиканской гвардии САА ведет наступление в Ард Аль-Хамра в районе Ханано и гор Бадро.

САА также продвигается в районе Бустан аль-Баша в юго-западном направлении.

В южном секторе города САА продвигается в направлении н.п. Хан-Тумен (Фото 1, вложенный файл).

Также удалось потеснить боевиков в районе «1070».

800-й полк Республиканской гвардии САА взял высоту Таль Ахед.

Представители некого оперативного центра «Хавар Килис» обвинили ВВС САР и курдские YPG в совместной атаке на занятые исламистами районы, в результате чего «Свободная Сирийская Армия» потеряла трех человек убитыми, еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Информация об авиаударе сирийской авиации по джихадистам в указанном регионе опровергается как проправительственными, так и курдскими источниками.

Генштаб Турции сообщил, что за минувшие сутки в рамках операции «Щит Ефрата» вооруженные силы нанесли артиллерийские удары по 72 объектам ИГ и 15 объектам курдов. При этом турецкие военные утверждают, что они убили 5 курдов, а еще 28 ранили, ИГиловцев погибло только 4 человека.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу, две боевые позиции и транспортное средство ИГ.

Идлиб. Поступают сообщения о том, что боевики «Джунд-аль-Акса» обезглавили во вторник на юге провинции одного из полевых командиров другой джихадистской группировки «Файлак-аш-Шам».

Латакия. В военный госпиталь населенного пункта Зигрин доставлено 120 комплектов постельного белья.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, реактивных систем залпового огня кустарного производства, управляемых ракет, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Раша, Айн-Эль-Кантара и гору Абу-Али.

Хама. Террористы обстреляли населенные пункты Махарада, Маан, Каукаб, ТЭС в населенном пункте Махарда, железнодорожную станцию в населенном пункте Каукаб.

САА продолжила наступление на севере провинции, атаковав позиции джихадистов западнее Маана.

По данным корреспондента новостного агентства Al-Masdar, проправительственные силы овладели высотами Зара аль-Фитас и Талят Хирбат на направлении Маан – Морек.

Продолжаются стычки на восточных окраинах города Сауран, находящегося западнее Каукаба.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, РСЗО кустарного производства, управляемых ракет, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Джобар и Кафер-Батна, высоту с отметкой 612, позиции правительственных войск в районе населенного пункта Дума и фермы в населенном пункте Кусайр.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хараста, Хауш-Насри, позиции правительственных войск в районе н.п. Бир-Эль-Сабиль, Дума, Джобар, больница Ибн-эль-Валид, аграрный институт н.п. Хауш-Харабу, фермы в н.п. Бала-Эль-Кадима, лагерь Эль-Вафидин в районе н.п. Мазраат-Махмуд.

В окрестностях населенного пункта Дейр-Хабия арамейские подразделения при поддержке отрядов народного ополчения отразили атаки террористов «Джебхат Ан-Нусры».

Взят н.п. Таль Курди в Восточной Гуте, где была обнаружена лаборатория по производству химического оружия и надписи на русском языке.

Отмечено боестолкновение в н.п. Дейрхабия.

Задержаны 2 машины с грузом оружия и боеприпасов, которые предназначались террористическим группировкам в горах Каламун.

Сувейда. В населенном пункте Шахба, мирным жителям выдано около 1 тонны гуманитарных грузов.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу-Камаль, атаковала боевиков ИГ с неоднозначными результатами.