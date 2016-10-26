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В Афганистане растет влияние террористической группировки «ИГИЛ»

опубликовано alex1943 в Ср, 26/10/2016 - 10:04 Новость: тема тэги гео
afgan
Если раньше талибы, взращенные в Пакистане американской и европейской поддержкой для борьбы с советской Армией в Афганистане, нападали на поселки, теперь при поддержке боевиков «ИГИЛ» они переориентируются на крупные города. И действуют в духе этой запрещенной в РФ банды.

Боевики радикальной группировки "Талибан" похитили и позднее убили по меньшей мере 33 мирных жителя в провинции Гор в центральной части Афганистан, передает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.

По словам представителей правительства провинции, инцидент произошел во вторник поздно вечером. Один из представителей совета провинции, в свою очередь, сообщил, что речь идет о 23 убитых.

Боевики "Талибана" пока никак не прокомментировали поступившую информацию.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.

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