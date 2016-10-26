Танки следуют через Трабзон

На Украине сейчас можно по дешёвке купить всё что угодно – начиная от министров и депутатов Верховной Рады до любых видов вооружений вместе с обслуживающим их персоналом. Об этом свидетельствуют факты, приводимые российскими обозревателями и аналитиками по поводу появления в Сирии тяжёлых вооружений, поступающих с Украины.

Речь идёт о широко применяющихся уже на сирийских фронтах со стороны террористов танков Т-155 ещё советского производства. Ливия, как источник отвергается потому, что такой техники там уже практически не осталось. Зато подобных танков на Украине полным-полно.

А по последним данным из Украины в Сирию уже начали поступать передвижные системы ПВО, обычно использующиеся при наступлении мотострелковых частей. Как и танки, они следуют через турецкий порт Трабзон. Причём зенитки вместе с экипажами. Ведь среди террористов нет специалистов нужного профиля.

Следует напомнить, что украинские граждане уже принимали участие в боевых действиях против российской армии на Северном Кавказе и в Грузии. Тогда для многих из них это закончилось печально. Не станет исключением и Сирия.