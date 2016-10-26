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Евросоюз боится Украины

опубликовано alex1943 в Ср, 26/10/2016 - 10:14 Новость: тема тэги гео
gaz
Предстоящая аномально холодная зима заставляет европейцев заранее дрожать от страха по поводу того, что Украина будет «тырить» газ из транзитных газопроводов, идущих через её территорию в Европу.

По мнению постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе Владимира Чижова, Украина на этот раз не сможет продержаться за счёт газа из подземных хранилищ. Его туда очень мало закачали, а на реверсный газ просто денег не хватит.

Россия, подчеркнул Чижов, сама газ Украине предлагать не будет: а вдруг снова не заплатят? А то, что на Украине может произойти бедствие национального масштаба – вполне вероятно. Прошлая зима была очень мягкой. Но даже зима, как говорится, средняя поставит Украину на грань катастрофы.

- Весь наш опыт подсказывает, - продолжил постпред РФ при ЕС Чижов, - что Киев начнёт отбирать газ из транзитной трубы. Поэтому Еврокомиссия уже сейчас ведёт соответствующие переговоры с Киевом.

Однако с Киевом говори не говори, а красть он всё равно будет.


Василий Семёнов

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