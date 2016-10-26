Кому он нужен этот Обама!

Уходящий в скором времени из Белого дома американский президент Обама мужественно заявил, что даже в случае победы на выборах Дональда Трампа он не покинет территорию Соединённых Штатов.

Сказано это было после того как Трамп объявил, что выиграв президентскую кампанию он обязательно посадит на скамью подсудимых Хилари Клинтон за её проделки на посту главы Государственного департамента США и нарушения в ходе избирательной кампании. Про Обаму не упомянул, но тот, всё же, забеспокоился.

Как это часто с Обамой уже случалось, заявление о том, что он не покинет США – не более чем игра. Ведь Обаме, собственно, и ехать практически некуда. Где его ждут как политэмигранта? В Европе, которую он утопил в потоках беженцев и нанёс ущерб, заставив принять антироссийские санкции? На Ближнем Востоке, который он залил потоками крови? В Латинской Америке, где США беспрестанно интригуют? И в Китае его уж точно не ждут.

Может укрыться у Путина? Путин добрый, он простит. Но всё же, как-то не комильфо после обаминых хамских заявлений в его адрес. Остаётся одна Украина. Если уж там Байден восседал во главе правительства, а беглый Саакашвили стал губернатором, то Обаме меньше чем пост премьер-министра не светит.

Ласкаво просымо, мистер Обама, в Украину!