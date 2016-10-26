В ДНР теперь свои трудовые книжки

В ДНР разработаны форма трудовой книжки и вкладыша к ней, а также инструкция о порядке ведения и хранения этих документов. В Донецкой типографии уже отпечатано семь тысяч экземпляров и в скором времени они поступят в продажу. Стоить они будут порядка 45 рублей.

В первую очередь новые трудовые книжки образца ДНР станут оформляться на тех жителей, которые впервые устраиваются на работу. Ведь незаполненные бланки трудовых книжек советского и украинского образца перестают использоваться в Республике.

При этом для тех, кто уже работает, трудовые книжки украинского образца не изымаются, и они остаются пока действительными.