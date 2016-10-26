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В ДНР теперь свои трудовые книжки

опубликовано alex1943 в Ср, 26/10/2016 - 10:34 Новость: тема тэги гео
knigka
В ДНР разработаны форма трудовой книжки и вкладыша к ней, а также инструкция о порядке ведения и хранения этих документов. В Донецкой типографии уже отпечатано семь тысяч экземпляров и в скором времени они поступят в продажу. Стоить они будут порядка 45 рублей.

В первую очередь новые трудовые книжки образца ДНР станут оформляться на тех жителей, которые впервые устраиваются на работу. Ведь незаполненные бланки трудовых книжек советского и украинского образца перестают использоваться в Республике.

При этом для тех, кто уже работает, трудовые книжки украинского образца не изымаются, и они остаются пока действительными.


Василий Семёнов

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