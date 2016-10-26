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В Днепропетровске “Союз советских офицеров” отметил 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков парадом.

опубликовано alex1943 в Ср, 26/10/2016 - 11:12 Новость: тема тэги гео

Об этом сообщает украинское промайдановское издание “Информатор”.

“В Днипре под песню “Днепропетровск – мой дом родной” в исполнении Кобзона с красными флагами, колонна “Союза советских офицеров” прошла от памятника Славы к памятнику генералу Пушкину. Во время митинга советских офицеров к ним подошла женщина, которая начала критиковать мероприятие. Завязался конфликт. Один из участников митинга напал на журналистку, выдирая у нее из рук камеру. Полиция вела себя пассивно, но, в конце концов помогла журналистке”, – возмущается, оскорбленное до глубины души майданутое издание.

Издание также сообщает, что “среди участников митинга был замечен Виктор Марченко, который весной 2014 года был одним из организаторов пророссийских волнений в городе. Виктор Марченко в марте 2014 года в Днепре устраивал митинги с призывами “Путин приди!”. В последующие годы на 9 мая он со своими единомышленниками устанавливали красную звезду на памятник Славы”, – сообщает издание.

Старая гвардия, в отличие от вашингтонских холуев и фальсификаторов украинской истории, осталась верной присяге.

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