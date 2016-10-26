Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Ветеранам армии США, получившим премии за боевые действия в Афганистане и Ираке, придется их вернуть опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 12:33 Новость: тема тэги гео Пентагон потребовал вернуть премии, которые были выплачены тысячам военнослужащих США, служивших по контрактам в Афганистане и Ираке около 10 лет назад. В оборонном ведомстве провели аудит, и решили, что сделанные ранее выплаты незаконны и получившие их военнослужащие должны их вернуть. Речь идет о суммах порядка 20-25 тыс. долларов на каждого военного.

В середине 2000-х, когда в США осознали, что война в Ираке и Афганистане закончится нескоро, американские военные столкнулись с проблемой катастрофической нехватки кадров для нахождения на передовой. В стране развернулась кампания по набору на контрактную службу. За подписание или продление существующего контракта вербовщики обещали солидную разовую премию. Больше всего, около 15 с лишним миллионов долларов, премий раздали в Калифорнии, где никак не удавалось выполнить план по набору, но потом решили, что оснований для такой щедрости не было. Чиновницу, выпускавшую сертификаты, осудили на 2,5 года, после чего почти десяти тысячам ветеранов разослали "письма счастья".

"У многих ипотека, кредиты. Кто-то платит за обучение. Люди иногда концы с концами не сводят. Нас просто унизили", - говорит конгрессмен Джеки Спиер.

"Люди ехали в горячие точки, не зная, вернутся обратно живыми или нет, а им предлагают отмотать все на 10 лет назад. Стыд и позор. Эти люди герои, а не мошенники", - считает конгрессмен Кевин МакКарти.

Пентагон нанял 40 с лишним аудиторов, которые сейчас перепроверяют легитимность всех бонусных выплат. А это сотни миллионов долларов. От комментариев в ведомстве пока воздерживаются.

Признать, что самая щедрая бонусная акция в американской армии ради самой продолжительной в истории страны военной кампании, оказалась филькиной грамотой, сейчас неловко. Ведь война в регионе еще не закончена. И она требует новых сил. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее