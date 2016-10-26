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Главная «ИГИЛ — не проблема»: В США заговорили о других опасностях опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 13:36

Аудио&Видео: тема: география: содержание: Wall Street Journal пишет, что группировка "Исламское государство", запрещенная в России, не представляет серьезной угрозы для США и может быть уничтожена западной коалицией в считанные дни. По мнению Марка Хелприна, Вашингтону стоит опасаться Ирана, который разрабатывает ядерное оружие, объединяет вокруг себя шиитские государства и сотрудничает с Россией. По словам журналиста, при воздушной поддержке стран американской коалиции турецкая армия, находящаяся на севере, может объединиться на юге с экспедиционными войсками Саудовской Аравии, Иордании и Египта, чтобы затем разделить Сирию пополам. А благодаря курдским и иракским силам с востока боевики ИГ моментально окажутся в окружении, а подконтрольная территория Башара Асада сократится до незначительного анклава под защитой его "российских покровителей". Однако Хелприн считает, что главной целью всех этих действий будет не победа над ИГ. Большей угрозой для США является Иран, если его планам ничто не помешает, Тегеран, который вскоре обзаведется собственным ядерным оружием, может объединиться в политико-военно-религиозный союз с Ираком, Сирией и Ливаном. В его распоряжении окажутся огромные нефтяные богатства Ирана и Ирака, порты в Средиземном море, Персидском заливе и Индийском океане. Кроме того, это шиитское объединение сможет вести "пагубное" военное сотрудничество с Россией. Хелприн уверен, что примеру Ирана последует Саудовская Аравия. Это придаст смелости шиитскому населению стран Персидского залива. Египту придется выбирать между политикой умиротворения и объединением с единоверцами-суннитами. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее