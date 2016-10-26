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Главная "Газпром" получил разрешение Еврокомиссии на дозагрузку газопровода OPAL опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 14:11 Новость: тема тэги гео Еврокомиссия дала разрешение российскому концерну "Газпром" на увеличение загрузки газопровода OPAL. По данным издания WSJ, Еврокомиссия согласилась, что от 10 до 20 процентов незадействованных мощностей OPAL будут предложены другим поставщикам газа, а остальные выставят на аукцион, в котором сможет принять участие и "Газпром".

Как отмечает издание, договоренности по загрузке OPAL могут иметь решающее значение в судьбе еще двух спорных вопросов. Во-первых, как ожидается, уже 28 октября Еврокомиссия может объявить о заключении предварительного соглашения об урегулировании антимонопольного дела в отношении "Газпрома".

Во-вторых, такое решение может поспособствовать положительному решению вопроса о строительстве второй ветки газопровода Nord Stream.

"Это показывает, что Россия и ЕС делают прагматичные шаги, чтобы облегчить решение бизнес-проблем, особенно на энергетическом фронте, где Россия остается основным поставщиком природного газа для многих стран, входящих в Евросоюз", - отмечает The Wall Street Journal.

Переговоры представителей ЕС и руководства российского газового монополиста состоятся в Брюсселе в среду, 26 октября. Газопровод OPAL протяженностью 470 км, дает возможность транспортировать газ от немецкой части побережья Балтийского моря до границы с Чехией.

Таким образом OPAL соединяет газопровод Nord Stream с потребителями российского газа в Центральной и Восточной Европе, минуя Украину.

На сегодня газопровод загружен только на 50%. При этом пропускная способность составляет 36 млрд. куб. м в год. Половина мощностей газопровода не используется по решению Еврокомиссии, ведь ЕС стремится помешать жесткого контроля над газотранспортными системами со стороны поставщиков газа.

Ранее переговоры между "Газпромом" и Брюсселем относительно увеличения квот на транспортировку газа по OPAL были прерваны в 2014 году в связи с российско-украинским конфликтом. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее